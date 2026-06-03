Скончалась пассажирка, водитель в больнице: в полиции рассказали подробности смертельного ДТП под Гвардейском

В аварии на федеральной трассе Калининград — Нестеров, где грузовик столкнулся с Volkswagen, погибла пассажирка и пострадал водитель легковушки. Об этом региональная Госавтоинспекция пишет в своей группе во «ВКонтакте» в среду, 3 июня.