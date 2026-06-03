Трамп заявил, что посетит саммит G7 во Франции после турнира UFC в Белом доме

Турнир UFC состоится в Белом доме 14 июня по случаю 250-летия США. Трамп заявил, что мероприятие станет одной из «самых зрелищных ночей в американской истории». При этом саммит G7 во Франции запланировано на 15−17 июня, он пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен.