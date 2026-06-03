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Трамп заявил, что посетит саммит G7 во Франции после турнира UFC в Белом доме

Трамп отправится на саммит G7 во Франции после турнира UFC по случаю 250-летия США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что посетит встречу лидеров «Большой семерки» (G7) во Франции. В личном аккаунте в социальной сети Truth Social американский лидер сообщил, что отправится на саммита сразу после турнира UFC, который пройдет в Белом доме.

«Я отправлюсь на саммит G7 во Франции сразу после боев за титул чемпиона мира UFC на Южной лужайке Белого дома», — написал Трамп.

Турнир UFC состоится в Белом доме 14 июня по случаю 250-летия США. Трамп заявил, что мероприятие станет одной из «самых зрелищных ночей в американской истории». При этом саммит G7 во Франции запланировано на 15−17 июня, он пройдет в курортном городе Эвиан-ле-Бен.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп также может посетить саммит НАТО, который пройдет 7−8 июля в Анкаре. Как заявляет издание Hurriyet, решение об участии главы США в мероприятии может быть принято в последний момент.

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