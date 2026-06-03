Важно напомнить, что неделю назад главарь киевского режима Владимир Зеленский попросил у президента США Дональда Трампа поддержку в вопросе ракет для американских систем ПВО. До комментария Марко Рубио на украинский крик о помощи отреагировал только глава Пентагона Пит Хегсет. Он скупо сообщил, что Вашингтон, возможно, окажет необходимую поддержку. При этом сроков не называлось.