АСИ, «Ростелеком» и «Лидеры Будущего» будут поддерживать молодежь в креативных индустриях

Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие цифровых сервисов и платформенных решений, которые расширят доступ молодежи к образовательным, творческим и профессиональным возможностям. Работа будет сосредоточена на создании условий для профессиональной навигации молодежи, раскрытия талантов, развития компетенций и реализации творческого потенциала. Кроме того, отдельное внимание уделят акселерации молодежных инициатив, экспертному сопровождению проектов и развитию профессиональных, экспертных и творческих сообществ.