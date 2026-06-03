АСИ, «Ростелеком» и «Лидеры Будущего» будут поддерживать молодежь в креативных индустриях

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) совместно с «Ростелекомом» и фондом «Лидеры Будущего» будут совместно работать над развитием креативных индустрий и расширением возможностей для молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе АСИ.
«Агентство стратегических инициатив (АСИ), ПАО “Ростелеком” и фонд общественных, социальных и творческих инициатив “Лидеры Будущего” договорились о совместной работе по развитию креативных индустрий и расширению возможностей для молодежи. Партнерство охватывает создание цифровой инфраструктуры, развитие молодежных проектов, поддержку талантов и формирование профессиональных сообществ», — сказано в сообщении.
Подписание меморандума прошло в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Работа в сфере креативных индустрий становится для молодых людей траекторией профессиональной и личной реализации. Творческие проекты молодежных команд быстро запускаются, вызывают большой отклик и значительно улучшают качество жизни в регионах. Нам важно совместно с партнерами запускать новые программы и инструменты поддержки для таких инициатив», — отметил директор направления АСИ «Молодые профессионалы» Александр Вайно.
Отмечается, что одним из ключевых направлений сотрудничества станет развитие цифровых сервисов и платформенных решений, которые расширят доступ молодежи к образовательным, творческим и профессиональным возможностям. Работа будет сосредоточена на создании условий для профессиональной навигации молодежи, раскрытия талантов, развития компетенций и реализации творческого потенциала. Кроме того, отдельное внимание уделят акселерации молодежных инициатив, экспертному сопровождению проектов и развитию профессиональных, экспертных и творческих сообществ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Программа форума посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.
Организатор форума — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.