Британский депутат Асато подала в суд на компанию Илона Маска из-за дипфейков

ЛОНДОН, 3 июня. /ТАСС/. Депутат Палаты общин (нижней палаты) британского парламента от правящей Лейбористской партии Джесс Асато подала в суд на компанию xAI из-за ее чат-бота Grok, который позволяет создавать интимные изображения на основе искусственного интеллекта (ИИ) без согласия пользователей.
«Наделение Grok способностью раздевать женщин и детей не было случайностью. Меры безопасности могли быть встроены в чат-бот, однако его создатели предпочли не делать этого. Я направляю жалобу в Высокий суд [Англии и Уэльса], чтобы добиться привлечения к ответственности за эти действия», — написала парламентарий в X. Ранее на платформе появились изображения Асато в бикини, сделанные с помощью Grok.
В январе британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении X из-за картинок, создаваемых Grok. Чат-бот был разработан компанией xAI Илона Маска, которому принадлежит и сама соцсеть.
Позже министр по науке, инновациям и технологиям Великобритании Лиз Кэндалл заявила, что правительство введет уголовную ответственность за создание интимных изображений без согласия. Соответствующий закон, принятый в июне 2025 года, вступил в силу в феврале. Премьер-министр Кир Стармер сообщил, что соцсеть X согласилась соблюдать британское законодательство, запрещающее создавать интимные изображения пользователей на основе ИИ без их согласия.