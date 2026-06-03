Британский депутат Асато подала в суд на компанию Илона Маска из-за дипфейков

«Наделение Grok способностью раздевать женщин и детей не было случайностью. Меры безопасности могли быть встроены в чат-бот, однако его создатели предпочли не делать этого. Я направляю жалобу в Высокий суд [Англии и Уэльса], чтобы добиться привлечения к ответственности за эти действия», — написала парламентарий в X. Ранее на платформе появились изображения Асато в бикини, сделанные с помощью Grok.