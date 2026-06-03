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Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы провалах ВС РФ

Российский посол в Великобритании Андрей Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы недавних провалах ВС РФ на Украине.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы недавних провалах ВС РФ на Украине.

— В последние недели я заметил, что в британских СМИ и во всем мире развернулась масштабная кампания о том, как ситуация якобы изменилась на Украине. Киев якобы обрел новую силу, а у Москвы нет сил продолжать спецоперацию, линия фронта заморожена, нет никакого движения, — сказал он в эфире британского канала Sky News.

Дипломат добавил, что для продвижения такой повестки британские СМИ пользовались весенними задержками в продвижении российской армии на Украине из-за погодных условий.

— Были определенные контратаки со стороны ВСУ, но все они были отбиты. Начинается летнее наступление, линия фронта снова движется с востока на запад. В среднем за неделю освобождается около десяти населенных пунктов, — уточнил Келин.

1 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.

Днем ранее российские военные нанесли удар по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. В операции использовались оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ.