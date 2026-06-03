Келин обратил внимание на повестку в британских СМИ о якобы провалах ВС РФ

— В последние недели я заметил, что в британских СМИ и во всем мире развернулась масштабная кампания о том, как ситуация якобы изменилась на Украине. Киев якобы обрел новую силу, а у Москвы нет сил продолжать спецоперацию, линия фронта заморожена, нет никакого движения, — сказал он в эфире британского канала Sky News.