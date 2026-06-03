ФМБА получило разрешение на испытания инновационной вакцины от лихорадки Денге

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России получило разрешение на проведение клинических исследований новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью телеканалу RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Сегодня мы получили разрешение на клиническое исследование новой, инновационной вакцины против лихорадки Денге, сделанной на специальной инновационной платформе рекомбинантных генно-инженерных белковых вакцин», — заявила Скворцова.
«На доклинической стадии, на экспериментальных животных показали хорошую переносимость, отсутствие так называемого ADE, эффекта усиления инфекции. И самое главное, хороший защитный иммунитет, что позволяет нам надеяться на то, что мы подтвердим эти данные в клинических исследованиях», — отметила она.
Глава ФМБА также подчеркнула глобальную значимость проблемы лихорадки Денге. Она отметила, что в таких регионах, как Азия и Австралия, данная инфекция продолжает оставаться серьезной угрозой для общественного здоровья. «Страдают сотни тысяч людей, и многие из них в тяжелой форме переносят эту инфекцию», — отметила она.