ФМБА получило разрешение на испытания инновационной вакцины от лихорадки Денге

Глава ФМБА также подчеркнула глобальную значимость проблемы лихорадки Денге. Она отметила, что в таких регионах, как Азия и Австралия, данная инфекция продолжает оставаться серьезной угрозой для общественного здоровья. «Страдают сотни тысяч людей, и многие из них в тяжелой форме переносят эту инфекцию», — отметила она.