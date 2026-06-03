Стало известно, кому противопоказана езда на велосипеде

Телеканал «Царьград» рассказал, что катание на велосипеде может негативно сказывается на коленях и спине. Для минимизации нагрузки на колени, можно ездить на маленькой передаче. Что касается здоровья спины, имеются специальные сиденья со спинкой для минимизации нагрузки на спину, сиденья с амортизирующим штырем и задняя подвеска, которая смягчает толчки во время поездки.