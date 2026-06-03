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Стоматолог объяснила, как серебрение на самом деле влияет на зубы

Стоматолог Сысоева: серебрение зубов при глубоком кариесе вызывает воспаление.

Источник: Комсомольская правда

Серебрение зубов в детском возрасте не заменит полноценного лечения кариеса, более того, в некоторых случаях этот способ может навредить. Об этом заявила «Газете.Ru» врач-стоматолог Юлия Сысоева.

— Метод использовался, чтобы временно замедлить развитие поверхностного кариеса, серебрение не подходит при среднем и глубоком кариесе — в таких случаях потеря времени может привести к боли, воспалению и сложному лечению, — предупредила доктор.

Врач подчеркнула, что серебрение не восстанавливает ткани и не устраняет причину заболевания, поэтому сегодня все чаще используются новые современные методы лечения зубов у детей.

Телеканал «Царьград» отметил важность лечения кариеса молочных зубов, чтобы избежать осложнений, таких как пульпит и неправильное прорезывание постоянных зубов. Эти проблемы могут повлиять на зубное здоровье и потребовать вмешательства ортодонта.