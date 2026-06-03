Анна Нетребко удивила дерзким нарядом: ярко-алое мини 54-летней оперной дивы вызвало споры у поклонников

В таком наряде Нетребко сфотографировали в театре «Ла Скала». После того, как она опубликовала фото в сети, среди поклонников певицы начались ожесточённые споры. Одни восхищаются смелым образом Анны и хвалят её за то, что не побоялась открыть красивые ноги. Другим же ало-золотой лук Нетребко не понравился, и они критикуют её стиль.