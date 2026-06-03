«Кризисная квартира» открылась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде открыли «кризисную квартиру» для беременных женщин и мам с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На помощь смогут рассчитывать женщины с детьми, которые столкнулись с насилием любого вида или остались без жилья или без заработка. В квартире одновременно могут жить до трех семей. Курировать работу этого пространства будет социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вера» Московского района.
Для спокойного и безопасного проживания в квартире обустроили три отдельные спальни, гостиную, кухню, ванную, кладовую и прачечную. Помещение снабжено мебелью и бытовой техникой. Для дежурного специалиста по социальной работе также выделили отдельный кабинет.
За время проживания каждая семья получит не только временный дом, но и полноценную поддержку, чтобы снова наладить жизнь. С ними будут работать психологи, соцработники, юристы и другие специалисты — в зависимости от того, какая помощь нужна.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область попала в лидеры по профилактике социального сиротства.