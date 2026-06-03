Перес заявил, что Моуринью станет тренером «Реала», если он выиграет выборы

МАДРИД, 3 июня. /ТАСС/. Президент испанского «Реала» Флорентино Перес заявил, что португалец Жозе Моуринью станет главным тренером футбольной команды, если действующий глава клуба сохранит власть. Об этом сообщает газета Marca.
Выборы президента «Реала» пройдут 7 июня. На пост, помимо Переса, претендует бизнесмен Энрике Рикельме.
Моуринью 63 года, он возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год, под его руководством команда по разу выиграла чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании. С сентября 2025 года специалист тренирует португальскую «Бенфику». Также он работал в португальских «Лейрии» и «Порту», английских «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме», итальянских «Интере» и «Роме», турецком «Фенербахче».
Моуринью является одним из шести тренеров, выигравших Лигу чемпионов с двумя разными клубами, он приводил к победе в турнире «Порту» (2004) и «Интер» (2010). Португалец стал первым, кто смог выиграть Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций — три главных клубных турнира Европы. В Лиге Европы он победил вместе с «Порту» (2003, тогда соревнование называлось Кубок УЕФА) и с «Манчестер Юнайтед» (2017), в Лиге конференций специалист одержал победу во главе «Ромы» (2022). В 2017 году Союз европейских футбольных ассоциаций включил Моуринью в список 10 величайших тренеров с момента создания организации в 1954 году.
За тренерскую карьеру Моуринью завоевал 26 трофеев и входит в десятку лучших по этому показателю. В сезоне-2009/10 под его руководством «Интер» удалось завоевать так называемый требл — выиграть чемпионат и кубок страны, а также Лигу чемпионов.