Экономист рассказал, как сохранить накопления

Финансовая подушка в текущем году должна покрывать минимум 4−6 месяцев базовых расходов семьи. Однако при нестабильном доходе или наличии кредитов, лучше иметь запас на 6−12 месяцев. Об этом «Газете.Ru» сказал экономист Кирилл Щербаков.
«Весь резерв не стоит хранить наличными, но и запирать деньги на длинных вкладах тоже рискованно. Практичнее сочетать накопительный счет и короткие депозиты, чтобы при необходимости быстро снять деньги и не потерять много процентов», — отметил эксперт.
По его словам, в этом году самой разумной выглядит стратегия баланса между доходностью и доступностью денег. Важнее не гнаться за высокой доходностью любой ценой, а сохранить устойчивость: часть денег должна быть под рукой на случай внезапных расходов, часть можно разместить в инструментах с фиксированной ставкой, подчеркнул Щербаков.
Телеканал «Царьград» сообщил, что в 2026 году проценты по депозитам включаются в общий доход при оценке нуждаемости. Это напрямую влияет не только на возможность получения субсидий на оплату коммунальных услуг, но и на региональные доплаты к пенсии. Возможно, что небольшая пенсия вместе с процентами по вкладам превысит установленный порог и приведет к потере льгот.