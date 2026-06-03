Экономист рассказал, как сохранить накопления

Телеканал «Царьград» сообщил, что в 2026 году проценты по депозитам включаются в общий доход при оценке нуждаемости. Это напрямую влияет не только на возможность получения субсидий на оплату коммунальных услуг, но и на региональные доплаты к пенсии. Возможно, что небольшая пенсия вместе с процентами по вкладам превысит установленный порог и приведет к потере льгот.