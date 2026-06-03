Из Храброво запустили прямые рейсы в Сыктывкар

Из Калининграда запустили прямые рейсы в Сыктывкар. Об этом аэропорт Храброво сообщил в своём телеграм-канале в среду, 3 июня.
Маршрут будет обслуживать Smartavia на Boeing 737. Рейсы запланированы по средам с 3 июня по 3 сентября, билеты продают на сайте авиакомпании.
В пик туристического сезона из Калининграда будут ежедневно отправлять до 30 рейсов в Москву и до 20 — в Санкт-Петербург.
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