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Из Храброво запустили прямые рейсы в Сыктывкар

Летать по новому сезонному маршруту будут раз в неделю до начала сентября.

Источник: Клопс.ru

Из Калининграда запустили прямые рейсы в Сыктывкар. Об этом аэропорт Храброво сообщил в своём телеграм-канале в среду, 3 июня.

Маршрут будет обслуживать Smartavia на Boeing 737. Рейсы запланированы по средам с 3 июня по 3 сентября, билеты продают на сайте авиакомпании.

В пик туристического сезона из Калининграда будут ежедневно отправлять до 30 рейсов в Москву и до 20 — в Санкт-Петербург.

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