Синоптик Ильин: дожди будут идти в Москве до конца первой недели июня

Однако, по прогнозам синоптиков, волна тепла не будет изнуряюще долгой. В июне сохранится комфортная погода, но столбики термометров не прогреются выше 25 градусов. Прогнозы на июль синоптик Татьяна Позднякова назвала «неутешительными». В Москве уже бывало, что в мае наблюдалась 30-градусная жара, а потом за все лето температура ни разу так и не дошла до этой отметки. Есть вероятность, что лето-2026 повторит этот «не очень веселый сценарий». Однако у специалиста есть надежда на июль и август, пишет ОТР.