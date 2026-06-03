Сычев назвал бредом мнение о допинге у российских футболистов на Евро-2008

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Мнение об использовании допинга российскими футболистами на чемпионате Европы 2008 года является бредом. Об этом ТАСС заявил бронзовый призер турнира Дмитрий Сычев.
Ранее бывший футболист сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт в подкасте Wes & Raf высказал мнение о том, что российские футболисты использовали запрещенные вещества на турнире.
«Бред чистой воды. У нас были тяжелейшие сборы с тренером по физподготовке, и результат нашей формы — это тяжелейший труд и самоотдача, даже ближе к самопожертвованию, мы буквально уползали с тренировок еле живые. В этом весь секрет. У нас были фантастический коллектив, фантастическая работа тренерского штаба во главе с Гусом Хиддинком и конкуренция, где каждый делал друг друга лучше. Это был пик формы нашего поколения», — сказал Сычев.
Сборная России в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года со счетом 3:1 в дополнительное время обыграла команду Нидерландов.