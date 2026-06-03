Сычев назвал бредом мнение о допинге у российских футболистов на Евро-2008

«Бред чистой воды. У нас были тяжелейшие сборы с тренером по физподготовке, и результат нашей формы — это тяжелейший труд и самоотдача, даже ближе к самопожертвованию, мы буквально уползали с тренировок еле живые. В этом весь секрет. У нас были фантастический коллектив, фантастическая работа тренерского штаба во главе с Гусом Хиддинком и конкуренция, где каждый делал друг друга лучше. Это был пик формы нашего поколения», — сказал Сычев.