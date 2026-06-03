Остеопат назвал самые популярные причины боли в колене

360.ru сообщил, что проблемы с осанкой встречаются у большинства людей после 30 лет. Тело приспосабливается к сидячему образу жизни, стрессам и травмам. Для восстановления правильного положения позвоночника есть упражнение «тазовые часы». Лежа на спине, необходимо представить таз как циферблат часов. Следует медленно покачивать таз между точками «12 часов» и «6 часов», а затем — добавить движение вправо («3 часа») и влево («9 часов»), после чего нужно соединить все в плавный круговой оборот.