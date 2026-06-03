Мирослава Карпович беременна

До этого стало известно, что певица Клава Кока также выходит замуж за блогера Диму Масленникова. 3 апреля артистка подтвердила отношения с ним. Незадолго до выхода нового альбом она пообещала поклонникам нечто особенное. Премьера пластинки «Как я люблю тебя» состоялась 3 апреля. Особое внимание привлекла ее обложка: на ней Клава Кока запечатлена в объятиях Масленникова.