Мирослава Карпович беременна

Супруг актрисы Мирославы Карпович, Евгений, разместил в соцсети их совместное фото из Парижа. На снимке виден округлившийся живот артистки.
Фотографию, которая была сделана во время посещения Лувра, опубликовало издание «СтарХит». Карпович в кадре бережно придерживает округлившийся живот, пока ее муж фотографирует их отражение в зеркале. На безымянном пальце Евгения также можно заметить обручальное кольцо.
1 июня Мирослава Карпович вышла замуж. Свадебная церемония прошла в узком кругу близких, а личность супруга она предпочла не раскрывать, сообщив лишь, что он не артист. Для регистрации брака актриса выбрала платье-трансформер от бренда LN Family стоимостью 29 800 рублей.
Еще в апреле в соцсетях Карпович писала, что станет супругой коллеги по сцене Евгения Банифатова. Звезда «Папиных дочек» долгое время не афишировала личную жизнь, но неожиданно для фанатов якобы намекнула на скорую свадьбу.
До этого стало известно, что певица Клава Кока также выходит замуж за блогера Диму Масленникова. 3 апреля артистка подтвердила отношения с ним. Незадолго до выхода нового альбом она пообещала поклонникам нечто особенное. Премьера пластинки «Как я люблю тебя» состоялась 3 апреля. Особое внимание привлекла ее обложка: на ней Клава Кока запечатлена в объятиях Масленникова.