США хотят в июле ввести новые пошлины для 60 стран: в списке РФ и страны ЕС

Вашингтон намерен в июле ввести новые пошлины, это коснётся товаров из порядка 60 государств. Размеры пошлин составят 10% или 12,5%, а в списке государств, в отношении которых будут введены пошлины, вошли Российская Федерация и ряд стран Евросоюза, информирует издание The Washington Post (WP).