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Сборная Нидерландов проиграла команде Алжира в товарищеском матче перед ЧМ

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу алжирцев.

ГААГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Алжира по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Нидерландов в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира. Встреча прошла в Роттердаме.

Мяч на 86-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд.

Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет с командами Японии, Швеции и Туниса. Алжирские футболисты встретятся с аргентинцами, иорданцами и австрийцами.

В другом товарищеском матче участников предстоящего чемпионата мира сборные ДР Конго и Дании сыграли вничью со счетом 0:0.

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