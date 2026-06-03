Сборная Нидерландов проиграла команде Алжира в товарищеском матче перед ЧМ

ГААГА, 3 июня. /ТАСС/. Сборная Алжира по футболу со счетом 1:0 обыграла команду Нидерландов в товарищеском матче в преддверии чемпионата мира. Встреча прошла в Роттердаме.
Мяч на 86-й минуте забил Анис Хадж-Мусса.
Сборная Нидерландов на групповом этапе сыграет с командами Японии, Швеции и Туниса. Алжирские футболисты встретятся с аргентинцами, иорданцами и австрийцами.
В другом товарищеском матче участников предстоящего чемпионата мира сборные ДР Конго и Дании сыграли вничью со счетом 0:0.
Узнать больше по теме
Гаага: город власти, права и международных решений
Гаага — особое место на карте Европы. Хоть это и не столица в классическом смысле, но здесь принимают ключевые государственные и международные решения. Город давно ассоциируется с дипломатией и судами: собрали главную информацию о нем.Читать дальше