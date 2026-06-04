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300 тысяч в месяц: женщины назвали доход для идеального мужчины

С таким доходом мужчина считается привлекательным для отношений.

Россиянки все чаще называют доход от 300 тысяч рублей в месяц комфортным для мужчины, с которым готовы строить отношения или даже заводить курортный роман. Такие данные приводятся в свежем исследовании, посвященном ожиданиям женщин от потенциальных партнеров.

Согласно опросам, для части женщин сумма в 300 тысяч рублей стала нижней границей ощущения финансовой стабильности. Исследователи связывают это с ростом цен, изменением уровня жизни и затратами на отдых. По данным публикации, четверть женщин считают нормальным доход мужчины в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей, а некоторые называют комфортной сумму от 300 до 500 тысяч.

Авторы исследования отмечают, что при выборе партнера женщины часто воспринимают доход как показатель стабильности, надежности и перспектив. Кроме того, в условиях дорогого отдыха и крупных городов требования к уровню жизни потенциального партнера могут повышаться.

Результаты опроса не означают появления каких-либо официальных норм. Речь идет лишь о субъективных ожиданиях части женщин. Эксперты подчеркивают, что в долгосрочных отношениях важную роль также играют ответственность, честность и готовность человека развиваться, — пишет «Файнманомика».

Ранее сообщлось какие суммы выплат ожидаются за родившуюся двойню.