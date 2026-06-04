300 тысяч в месяц: женщины назвали доход для идеального мужчины

Согласно опросам, для части женщин сумма в 300 тысяч рублей стала нижней границей ощущения финансовой стабильности. Исследователи связывают это с ростом цен, изменением уровня жизни и затратами на отдых. По данным публикации, четверть женщин считают нормальным доход мужчины в диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей, а некоторые называют комфортной сумму от 300 до 500 тысяч.