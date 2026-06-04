Европа хочет «привлечь Россию за стол переговоров» по Украине: страны разрабатывают план

Европейские страны провели переговоры с Украиной о дальнейшей стратегии по России. ФРГ, Франция и Британия при участии Киева решили придумать план переговоров с РФ по урегулированиюукраинского кризиса. Страны намерены избежать продления конфликта еще на одну зиму, пишет Bloomberg.
Утверждается, что финальное решение по переговорам с Россией будет оставаться за нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. Европа не планирует давить на него по этому вопросу, заявили источники.
«Три страны видят возможность потенциально привлечь Россию за стол переговоров», — говорится в материале.
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