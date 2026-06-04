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Что можно и нельзя делать в Василисков день 4 июня на Соловьиный день

Собрали приметы и запреты на 4 июня, когда принято праздновать Василисков день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 4 июня вспоминает святого Василиска Команского. В народе отмечают Василисков день. Но существует еще одно название — Соловьиный день. Все дело в том, что в указанный день выбирали самого голосистого соловья.

Что нельзя делать 4 июня.

Запрещено на протяжении целого сидеть дома. Незамужним девушкам не рекомендуется плакать, так как целый год может пройти в печали и одиночестве. Не следует свистеть. Предки считали, что подобным образом можно привлечь мошенников.

Что можно делать 4 июня.

По традиции, в названный день было принято слушать пение соловьев и выбирать самого голосистого. А еще варили яйца, но обязательно вкрутую.

Согласно приметам, дождь указывает на теплую погоду. В том случае, если 4 июня квакают лягушки, то ждали сильного ветра.

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