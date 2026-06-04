Что можно и нельзя делать в Василисков день 4 июня 2026 года

4 июня 2026 года выпадает на четверг, и этот день в народном календаре имеет двойственное, мистическое лицо. С одной стороны, это строгий церковный день памяти мученика Василиска Команского, с другой — языческий праздник, окутанный туманом суеверий о змеином царе. В 2026 году дата приходится на Троицкую седмицу (сплошную неделю), поэтому поста нет — верующим разрешена любая пища, но народные запреты становятся особенно строгими.
Чтобы не накликать беду и привлечь удачу, важно знать, что можно и чего категорически нельзя делать в этот противоречивый день.
Чего нельзя делать 4 июня (Василисков день): 10 главных табу.
В народе этот день считался опасным, временем активизации темных сил. Нарушение запретов, по поверьям, грозило болезнями, бедностью и даже смертью.
Категорически нельзя работать в поле и на огороде. Это самое главное табу. Существует поверье: если пахать, сеять или полоть 4 июня, земля «ответит» агрессией — вместо культурных растений вырастут сорняки (полынь, осот и васильки), а урожая не будет вовсе. Девушкам и женщинам нельзя плакать и жаловаться на судьбу. Слезы в этот день — магнит для несчастий. Наши предки верили, что если расплакаться 4 июня, то весь следующий год пройдет в печали и одиночестве. Женам запрещено стричь мужей. Это одно из самых сильных табу. Считалось, что стрижка в этот день «укорачивает» жизненный путь супруга и лишает его мужской силы. 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг другаНельзя искать новую работу и начинать важные дела. День Василиска не благоволит начинаниям. Новая работа не принесет ни прибыли, ни радости, а любое дело, начатое 4 июня, обернется крахом или пустой тратой времени. Почему у меня ничего не получаетсяЗапрещено заниматься магией (особенно любовной). Ворожба в этот день опасна для самой колдуньи — она может «испортить» свою собственную судьбу, а не жертвы. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе оставляйте дом пустым надолго. Считалось, что если хозяев нет, в жилище проникает «дурная энергетика» (нечистая сила). Если уйти все же нужно, оставьте на столе хлеб и соль как подношение домовому для защиты. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе рассказывайте утренние сны. Сны на 4 июня считаются вещими, но их нельзя пересказывать. Хороший сон — не сбудется, плохой — материализуется. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньНе берите и не давайте в долг. Любые финансовые махинации (одалживание, возврат долгов) ведут к убыткам и «дырявому» кошельку на весь год. Не ловите и тем более не убивайте соловьев. Соловей в этот день — священная птица. Ловля сулит несчастье в дом, а убийство считается тяжким грехом. Не свистите в доме. Свист спугнет домового и привлечет воров, а также может привести к потере денег.
Что можно и нужно делать 4 июня: Традиции и обереги.
Несмотря на опасность, день давал возможность укрепить благополучие с помощью правильных ритуалов.
Главные дела дня:
Слушайте соловьев. Если услышать переливчатую трель соловья утром или ночью, это притянет удачу на весь год и задаст правильный «тон» для жизни. Пение соловья ночью — к ясному и теплому утру. Варите яйца. В Василисков день существовал миф о рождении чудовища Василиска (змеиный царь с головой петуха) из яйца старого петуха. Чтобы защитить дом от монстра, хозяйки собирали все яйца в курятнике и долго их варили вкрутую. Съесть такое яйцо считалось мощным оберегом. Плетите венки из васильков и березы. Девушки плели венки и пускали их по воде. Если венок плывет — к счастью и скорому замужеству, тонет — к неприятностям. Васильки сушили и хранили как оберег для дома и поля. Наводите порядок в доме. Поскольку работать в поле нельзя, энергия должна быть направлена на жилище. Выбрасывайте старый хлам, мойте окна и зеркала — это привлечет в дом свет и ясность. Умывайтесь утренней росой. Обильная роса 4 июня — знак богатого урожая зерновых (пшеницы и ржи). Умывание росой сулило красоту, здоровье и удачу в делах.
Народные приметы погоды на 4 июня.
Этот день был природным барометром на все лето:
Обильная роса — к урожайному году. Густой туман — лето будет богатым на грибы (маслята и подберезовики).Много оводов и пауков — к отличному урожаю огурцов. Холодный день — осень будет аномально теплой. Если соловей поет всю ночь — следующий день будет солнечным, но ветреным. Звезды мерцают синим или красным — к затяжным дождям и грозам.
Именины 4 июня.
В этот день свои именины отмечают мужчины с редкими и сильными именами: Василиск, Василий, Михаил, Макар, Максим, Владимир, Данила, Иван, Павел.
Церковь не поддерживает языческие суеверия (запрет на работу в поле и т.д.), но народная память бережно хранит эти традиции как часть культурного кода наших предков. В 2026 году используйте этот день для молитвы святому Василиску о защите скота и домашнего очага, а также для спокойного отдыха на природе.
Кто такой Василиск Команский.
В православном календаре есть множество имен, за каждым из которых стоит история удивительной стойкости и веры. Одним из таких святых, чья память приходится на 4 июня, является мученик Василиск Команский. В церковной традиции этот день посвящен воспоминанию о раннехристианском подвижнике, пострадавшем за веру в начале IV века.
Однако в народной культуре имя этого святого приобрело мистическое, порой пугающее звучание. На Руси 4 июня прозвали Василисковым днем, соединив почитание мученика с древними суевериями о мифическом чудовище — змеином царе Василиске. Важно разделять эти два понятия: реального исторического святого и вымышленного персонажа из легенд. Чтобы понять, кем был Василиск Команский на самом деле, обратимся к житию и церковным преданиям.
Исторический контекст: Гонения при императоре Диоклетиане.
Чтобы понять масштаб подвига святого, необходимо погрузиться в историческую обстановку рубежа III-IV веков, в которой он жил. Василиск был уроженцем города Амасия Понтийская, который находился в Малой Азии и был частью Римской империи. Это было время правления императора Диоклетиана и его соправителей Максимиана и Галерия.
В 303−304 годах были изданы одни из самых жестоких эдиктов против христиан. Эти указы предписывали римским наместникам разрушать христианские храмы, изымать и сжигать священные книги, а главное — принуждать всех верующих к жертвоприношениям языческим богам. Отказ от принесения жертвы рассматривался не просто как религиозное инакомыслие, а как прямое неповиновение императорской власти. Наказание за такое неповиновение было суровым: тюремное заключение, изощренные пытки и смертная казнь. Именно в эту эпоху великого гонения и жил будущий святой мученик Василиск.
Родственные связи: Племянник великого Феодора Тирона.
Одной из важных деталей биографии Василиска является его родство. Согласно церковному преданию, которое сохранили источники, Василиск приходился родным племянником другому известному святому — Феодору Тирону. Это родство многое объясняет в судьбе Василиска. Феодор Тирон был воином, который также отказался принести жертву идолам, за что был подвергнут мучениям и казнен через сожжение на костре.
Гибель дяди, его мужество и стойкость перед лицом смерти стали примером для Василиска. Вера, за которую погиб Феодор, стала смыслом жизни и для его племянника. Когда после мученической кончины Феодора в Амасию прибыл новый правитель Асклипиодот, он распорядился поднять все старые судебные дела и найти тех, кто продолжает тайно исповедовать Христа. Вскоре на допросе оказались Василиск и двое его товарищей и сподвижников — Евтропий и Клеоник. Все трое были хорошо известны местным властям своей верностью христианству.
Суд и первые испытания.
Когда Асклипиодот потребовал от них принести жертву языческим богам, Василиск вместе с товарищами ответил решительным отказом. Судьи пытались воздействовать на них уговорами, обещая свободу и почести, но узники были непреклонны. Тогда в ход пошли пытки. Источники описывают, что мучеников подвергли жестоким истязаниям, стремясь сломить их волю. Однако, как гласит житие, в самый разгар мучений произошло невероятное событие, которое потрясло всех присутствующих.
Василиску, Евтропию и Клеонику явился сам Иисус Христос в окружении ангелов и с ними — их погибший родственник Феодор Тирон. После этого видения, которое укрепило дух мучеников, их раны чудесным образом зажили на глазах у изумленной стражи и судей. Это чудо было настолько очевидным, что некоторые из язычников, наблюдавших за этим, уверовали во Христа. Как сообщается в источниках, эти новообращенные христиане также впоследствии были казнены за свою веру.
Распятие товарищей и путь в Команы.
Увидев, что пытки не дают результата, а только привлекают к христианам новых сторонников, правитель Асклипиодот вынес приговор. Евтропия и Клеоника, двух соратников Василиска, приговорили к распятию на кресте. Что касается Василиска, его участь была иной. Его отправили в город Команы, расположенный в Понте, где он должен был предстать перед другим правителем по имени Агриппа. По пути Василиска заключили в темницу.
Именно в этой темнице, в ожидании неминуемой смерти, святому было новое откровение. Во сне ему явился Господь, который предсказал ему скорую мученическую кончину. Но это пророчество не было мрачным. Господь также пообещал Василиску свою помощь и поддержку в последний час, укрепляя его дух перед предстоящими испытаниями. Это видение дало святому силы и мир в душе.
Чудо побега и просьба к стражам.
Находясь в заключении, Василиск обратился к своим стражам с необычной просьбой. Он попросил их ненадолго отпустить его домой, чтобы попрощаться с родными и близкими перед смертью. Несмотря на то, что он был узником и приговоренным к смерти, стражи отнеслись к нему с уважением. Источники объясняют это тем, что Василиск еще при жизни прославился своей праведной жизнью и чудесами исцеления, которые совершал силой своей молитвы. Воины, видевшие в нем не обычного преступника, а праведника, согласились отпустить его, чтобы он смог проститься с семьей.
Однако эта добрая воля стражей обернулась для них бедой. Когда правитель Агриппа узнал, что Василиск покинул пределы темницы, он пришел в неописуемую ярость. Агриппа жестоко наказал стражников, проявивших милосердие, а затем немедленно отправил за беглецом вооруженный отряд, чтобы вернуть его обратно в Команы.
Встреча на обратном пути и великое знамение.
Василиск уже возвращался обратно в город, когда его повстречали посланные воины. Они надели на него тяжелые оковы и, чтобы причинить как можно больше страданий, надели на ноги медные сапоги с острыми гвоздями, вбитыми в подошвы. В таком мучительном состоянии его погнали обратно в Команы.
Путь был долгим и изнурительным. Наступил полдень, солнце палило нещадно. Отряд остановился на отдых. Чтобы измученный узник не сбежал, его привязали к сухому, давно засохшему дереву. Измученный зноем, болью от гвоздей в ногах и тяжестью цепей, Василиск начал молиться. И в этот момент, согласно житию, произошло еще одно великое чудо. С небес раздался громкий голос, сказавший: «Не бойся, Я с тобою». Услышав это, святый вознес еще более горячую молитву.
В тот же миг земля вокруг затряслась, произошло небольшое землетрясение. Из скалы, находившейся неподалеку, с шумом забил чистый холодный источник воды. И в тот же миг то самое сухое дерево, к которому был привязан мученик, чудесным образом покрылось свежей зеленой листвой. Увидев эти знамения — землетрясение, воду из камня и ожившее дерево, — воины пришли в ужас. Они тут же освободили Василиска от оков, прося у него прощения. Слух о чуде мгновенно разнесся среди местных жителей. Они стали приходить к святому, и многие из них, прикоснувшись к нему или по его молитве, получали исцеление от своих недугов.
Последний отказ и небесный огонь.
Несмотря на чудеса, произошедшие на пути, участь Василиска была предрешена. Воины доставили его в Команы к правителю Агриппе. Агриппа, не желая слушать никаких объяснений о чудесах, снова потребовал от Василиска принести жертву языческим идолам. И снова, как и на первом суде, святой ответил твердым отказом. Для него Христос был единственным Богом, и поклонение каменным статуям было немыслимо.
Тогда Агриппа приказал силой привести Василиска в языческий храм, в капище, где стояли идолы. Правитель надеялся, что, увидев величие языческих богов, узник устрашится. Но произошло обратное. Как только Василиск переступил порог капища и вознес свою молитву истинному Богу, с неба сошел огонь. Этот небесный огонь ударил в языческий храм, полностью сжег его дотла и сокрушил всех идолов, которым Агриппа требовал поклониться. Статуи рассыпались в прах.
Казнь и обретение мощей.
Увидев разрушение своего храма и гибель идолов, Агриппа пришел в неистовство. Чудеса больше не впечатляли его, а только разжигали гнев. Он понял, что словами и пытками не сломить этого человека. Тогда правитель вынес окончательный приговор: отсечь Василиску голову мечом. Чтобы надругаться над телом святого и лишить христиан возможности поклониться его останкам, Агриппа приказал бросить обезглавленное тело мученика в реку.
Но вера христиан была сильнее страха перед властями. Ночью, когда стемнело, христиане тайно пробрались к реке. Им удалось выкупить святые останки мученика у стражников или просто найти их и извлечь из воды. С великой честью и страхом, с молитвами и плачем они погребли тело Василиска в земле, устроив тайное погребение.
Почитание и посмертные чудеса.
Тайное не могло оставаться тайным вечно. Слава о святом и чудесах, происходивших по его молитвам, быстро распространилась. Позднее, когда гонения на христиан пошли на убыль, на месте погребения мученика Василиска была построена церковь. Мощи святого были перенесены в этот храм с почестями, и у его гробницы начали происходить многочисленные исцеления. Слепые прозревали, хромые начинали ходить, а бесноватые освобождались от нечистых духов. Так Господь прославил своего верного слугу.
Одно из самых удивительных посмертных явлений Василиска связано со святителем Иоанном Златоустом. Спустя десятилетия после кончины мученика, великий учитель церкви Иоанн Златоуст находился в ссылке и умирал в Команах. Перед самой своей кончиной святителю во сне явился мученик Василиск и сказал ему знаменательную фразу: «Завтра будем вместе». На следующий день Иоанн Златоуст преставился ко Господу. Таким образом, Василиск Команский стал для великого святителя проводником в жизнь вечную.
Василиск Команский и народные традиции: Путаница имен.
Теперь обратимся к тому, почему в народном календаре день 4 июня называется не только Василисковым, но и считается опасным. Это произошло из-за омонимии — совпадения имени святого Василиска с названием мифического чудовища. В древних бестиариях и легендах Василиском называли фантастическое существо, обычно изображаемое с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи. Считалось, что он вылупляется из яйца, снесенного старым семилетним петухом и высиженного жабой.
Конечно, реальный мученик Василиск не имеет к этому чудовищу никакого отношения. Но в крестьянском сознании произошло смешение двух образов. День памяти святого, который христиане почитали молитвами, для языческих народов стал днем, когда «просыпается» змей Василиск. Отсюда и пошел запрет на работу в поле (чтобы не потревожить гада), и предписание варить яйца (чтобы не дать вылупиться чуду), и запрет на стрижку мужей.
Народные запреты и христианский смысл.
Итак, подведем итог, кто же такой Василиск Команский. Это реальное историческое лицо, раннехристианский мученик, племянник Феодора Тирона, пострадавший в начале IV века при императорах Диоклетиане и Галерии. Он прославился стойкостью веры, чудесами исцеления и даром чудотворения, который он получил от Бога за свои страдания. Его подвиг заключается в том, что он трижды отказался поклониться идолам, несмотря на пытки, и с радостью принял смерть за Христа.
Что касается народных запретов, существующих 4 июня, то важно понимать их происхождение. Церковный устав, как было отмечено в источниках, не запрещает в этот день никакой работы, тем более если она необходима. Запрет на пахоту, сев и стрижку — это языческие суеверия, не имеющие отношения к христианскому подвигу святого. Православная церковь призывает в этот день не бояться мифических чудовищ, а вспомнить жизнь Василиска Команского как пример мужества и верности Христу, помолиться ему об укреплении духа и защите от напастей. Таким образом, 4 июня — это не день страха перед змеями, а день памяти святого, который своей смертью победил зло.
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