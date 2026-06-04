Что можно и нельзя делать в Василисков день 4 июня 2026 года

Категорически нельзя работать в поле и на огороде. Это самое главное табу. Существует поверье: если пахать, сеять или полоть 4 июня, земля «ответит» агрессией — вместо культурных растений вырастут сорняки (полынь, осот и васильки), а урожая не будет вовсе. Девушкам и женщинам нельзя плакать и жаловаться на судьбу. Слезы в этот день — магнит для несчастий. Наши предки верили, что если расплакаться 4 июня, то весь следующий год пройдет в печали и одиночестве. Женам запрещено стричь мужей. Это одно из самых сильных табу. Считалось, что стрижка в этот день «укорачивает» жизненный путь супруга и лишает его мужской силы. 5 скрытых признаков того, что отношения себя изжили, и пора отпустить друг другаНельзя искать новую работу и начинать важные дела. День Василиска не благоволит начинаниям. Новая работа не принесет ни прибыли, ни радости, а любое дело, начатое 4 июня, обернется крахом или пустой тратой времени. Почему у меня ничего не получаетсяЗапрещено заниматься магией (особенно любовной). Ворожба в этот день опасна для самой колдуньи — она может «испортить» свою собственную судьбу, а не жертвы. Вампиры, великаны и зомби: когда болезнь становится мифомНе оставляйте дом пустым надолго. Считалось, что если хозяев нет, в жилище проникает «дурная энергетика» (нечистая сила). Если уйти все же нужно, оставьте на столе хлеб и соль как подношение домовому для защиты. 7 вещей, из-за которых уходит удачаНе рассказывайте утренние сны. Сны на 4 июня считаются вещими, но их нельзя пересказывать. Хороший сон — не сбудется, плохой — материализуется. Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньНе берите и не давайте в долг. Любые финансовые махинации (одалживание, возврат долгов) ведут к убыткам и «дырявому» кошельку на весь год. Не ловите и тем более не убивайте соловьев. Соловей в этот день — священная птица. Ловля сулит несчастье в дом, а убийство считается тяжким грехом. Не свистите в доме. Свист спугнет домового и привлечет воров, а также может привести к потере денег.