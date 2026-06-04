Пушкин и дети: «Евгений Онегин» в Большом и книжный фестиваль на Красной площади

В соцсетях у лабрадора Дени и сфинкса Мэни два миллиона подписчиков, поэтому за внимание зрителя они вполне могут конкурировать со звездами кино не только в интернете, но и на большом экране. По сюжету новой семейной комедии, из-за выгодного рекламного контракта пес вынужден временно расстаться со своим другом котом и поселиться у агента Андрея. Окунувшись в мир шоу-бизнеса, Дени понимает, что преданность и семья важнее гонораров. Заодно смышленый четвероногий помогает своему агенту разобраться в запутанных отношениях с невестой.