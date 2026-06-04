Пушкин и дети: «Евгений Онегин» в Большом и книжный фестиваль на Красной площади

Кино и сериалы.
«Дени и Мэни в кино!», 6+
Фото: НМГ КинопрокатКадр из фильма «Дени и Мэни в кино!».
Режиссеры: Антон Калинкин, Руслан Князев, Джаник Файзиев. В ролях: лабрадор Дени, сфинкс Мэни, Степан Девонин, Ольга Веникова, Руслан Князев, Виктория Разумейко, Артем Ткаченко, Евгения Медведева, Дмитрий Хрусталев, Александр Котт.
В соцсетях у лабрадора Дени и сфинкса Мэни два миллиона подписчиков, поэтому за внимание зрителя они вполне могут конкурировать со звездами кино не только в интернете, но и на большом экране. По сюжету новой семейной комедии, из-за выгодного рекламного контракта пес вынужден временно расстаться со своим другом котом и поселиться у агента Андрея. Окунувшись в мир шоу-бизнеса, Дени понимает, что преданность и семья важнее гонораров. Заодно смышленый четвероногий помогает своему агенту разобраться в запутанных отношениях с невестой.
С 4 июня в прокате.
«Ветер», 16+
Фото: Алюжн МедиаКадр из фильма «Ветер».
Режиссер: Сергей Члиянц. В ролях: Даниил Феофанов, Олег Васильков, Серафима Гощанская, Николай Чиндяйкин, Евгений Харитонов.
До выхода в прокат лента Сергея Члиянца была обласкана критиками, названа лучшим фильмом на премии «НИКА» и фестивале «Дух огня». Чтобы спасти семью от нищеты рыбак Иван Морозов покидает дом и отправляется в путь за куском хлеба. Его попутчиком становится случайный знакомый Сергей Волков. Вместе они колесят по разоренной, утопающей в непогоде стране, где царит лишь голод. Когда легальные способы выжить исчерпаны, герои оказываются у опасной черты: стоит ли идти на преступление ради спасения близких?
С 4 июня в прокате.
«Двойная жизнь Ми», 12+
Фото: онлайн-кинотеатр ИвиКадр из сериала «Двойная жизнь Ми».
Режиссер: Анна Соловьева-Карпович. В ролях: Милана Хаметова, Давид Манукян, София Каштанова, Анна Уколова, Андрей Пынзару, Роман Курцын.
Музыкальная комедия — отечественный ответ «Ханне Монтане». Старшеклассница Мила ведет двойную жизнь. В школе она обычный подросток, но в свободное от учебы время — популярная певица Ми. Ее привычный уклад оказывается под угрозой из-за новой невесты отца. Принципиальная чиновница Анжела Михайловна начинает открытую войну против блогосферы и современной музыки, ставя под удар секрет и карьеру главной героини.
С 4 июня на Иви и START.
Театр.
«Евгений Онегин», 6+
Фото: пресс-служба Большого театра.
Режиссер: Юрий Темирканов.
Подобно Пушкину, назвавшему «Евгения Онегина» романом в стихах, а не поэмой, Чайковский тоже выбрал для своего шедевра нестандартный жанр — «лирические сцены» вместо классической оперы. Премьера в Мариинке состоялась еще в 1982 году, когда театр официально именовался Кировским. Как только спектакль появился в афише, его тут же назвали безупречным образцом. Спектакль Мариинского театра пройдет с участием солистов оперы, хора и оркестра Большого театра.
8 июня, 20:00, 9 июня, 15:00, 20:00, Большой театр.
«Вишневый сад», 12+
Фото: пресс-служба театра «Модерн».
Режиссер: Юрий Грымов. В ролях: Людмила Погорелова, Василиса Кашуба, Марианна Канивец, Вильдан Фасхутдинов, Юрий Анпилогов, Вадим Пинский, Петр Ступин, Марина Дианова.
Еще один авторский взгляд на самую известную пьесу Чехова. Начало XX века, смена эпох и миропорядка, дворянское имение, «многоуважаемый шкаф» и даже еврейский оркестр — у Грымова всё, как у Антона Павловича. Авторский текст сохранен, а оригинальные режиссерские решения делают постановку непохожей ни на одну другую.
5 июня, 19:00, театр «Модерн».
«Ничего не бойся, я с тобой», 12+
Режиссер: Михаил Миронов. В ролях: Анастасия Стоцкая, Дарья Январина, Юлия Ива, Андрей Бирин, Юлия Довганишина, Митя Федоров, Игорь Балалаев, Юлия Чуракова.
Фото: пресс-служба «Бродвей Москва».
Проект театральной компании Дмитрия Богачева «Бродвей Москва» получился настолько успешным, что даже попал в Книгу рекордов России как мюзикл с наибольшим количеством зрителей за всю историю российского театра. События разворачиваются в середине 1980-х годов. Героям истории предстоит сделать непростой выбор: быть счастливым или успешным, жить по шаблону или решиться самому вершить свою судьбу. Легендарные хиты группы «Секрет» снова будут звучать как голос бесстрашной молодости и эпохи больших надежд в сюжете о любви, дружбе и выборе.
4, 8−10 июня, 19:00, 6−7 июня, 13:00, 18:00, Театр МДМ,
Концерты.
XXI церемония «Премия МУЗ-ТВ 2026. Движение», 16+
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков.
Шоу на динамической сцене-трансформере создаст иллюзорные миры с помощью инновационных технологий и смелых режиссерских решений. Масштабные музыкальные итоги года подведут Zivert, ANNA ASTI, Дима Билан, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лолита, Мари Краймбрери и многие другие.
Специальным гостем вечера станет легендарная группа «Кино». Вести масштабное событие доверено звездному составу — Лере Кудрявцевой, Николаю Баскову, Регине Тодоренко, Дмитрию Масленникову, Ване Дмитриенко, Владимиру Маркони и Марине Кравец.
6 июня, 18:00, Live Арена.
Концерт Российского национального оркестра, 6+
Фото: Большой зал Московской консерватории.
Первый концерт для фортепиано Петра Ильича Чайковского и Четвертая симфония Иоганнеса Брамса прозвучат в исполнении Российского национального оркестра под управлением Николая Цинмана. Солистом станет известный российский пианист Дмитрий Шишкин.
7 июня, 19:00, Большой зал Московской консерватории.
Концерт-трибьют «Elton шоу», 6+
Фото:
Оркестр «Русская Филармония» представляет премьеру трибьюта «Elton шоу». Перед публикой развернется полноценный музыкальный спектакль, воссоздающий энергетику великого артиста. Главную партию исполнит австралийский виртуоз Си Джей Марвин. Его двадцатилетний опыт и поразительное сходство с оригиналом когда-то удивили самого Элтона Джона — поп-король лично благословил шоу, назвав Си Джея своим лучшим экранным и сценическим воплощением.
5 июня, 19:00, Дом Музыки.
Музеи.
«О сладости мира. Современное искусство Индии», 0+
Индийские авторы пытаются переосмыслить российские музейные коллекции и находят неочевидные духовные пересечения между нашими странами сквозь века. В проекте участвуют одиннадцать авторов, работающих в разных жанрах — от скульптуры до видеоигровой инсталляции. Среди них как признанные мировые звезды, так и молодые художники — Аниндита Бхаттачарья, Манджунатх Каматх, Лакшми Мадхаван, Дебашиш Мукхерджи.
До 4 октября, Государственный Эрмитаж, Главный штаб, Белый зал (Санкт-Петербург).
«Когда поют соловьи», 16+
Фото: пресс-служба Культурного проекта «СОЮЗ».
Суздаль давно стал туристической меккой, но этим летом город предлагает новый арт-маршрут. Творческое сообщество «Мира» и проект «Союз» открыли выставку владимирской художницы Люси Соловьёвой (LU), известной и за рубежом: в 2025 году её работы показывали в Монако. «Когда поют соловьи» — это попытка переосмыслить отношения культурных институций и локального сообщества. На трёх площадках — в «Мира центре», «Ларце» и «Аквариуме» — Суздаль перестает быть открыткой и раскрывается в лицах и интонациях повседневного быта.
В одной из точек — среди портретов местных — на 58 ножках держится большой стол: каждая отсылает к одной из церквей, включая пять утраченных. В выдвижном ящике — книга с трогательно вышитыми местными рецептами.
«Ларец» разместился в избе, где всё традиционно строится вокруг печи — здесь она сложена из фантазийных керамических изразцов.
«Аквариум» — самая медитативная точка: пространство, напоминающее условную городскую площадь с фонтаном, где встречаются образы местной фауны и персонажи работ художницы. В итоге вместо музейной дистанции складывается живой разговор, где прошлое и настоящее переплетаются и превращают опыт в личный, почти телесный.
30 мая — 7 августа, Суздаль.
«Горизонт событий», 16+
Экспозиция представляет интерактивную аудиовизуальную среду, созданную на стыке искусства, архитектуры и технологий. В ней используются световые инсталляции, видеоарт и звуковые эффекты, которыми могут управлять гости. В рамках проекта также будут представлены работы начинающих медиахудожников, победивших в открытом конкурсе Школы дизайна Центрального университета.
С 4 по 6 июня, Никольские ряды (Санкт-Петербург).
«На ножках», 16+
Отправной точкой проекта стал образ избушки на курьих ножках как архетипический портал между мирами. Он раскрывается в широкой культурной перспективе — от фольклора до архитектуры XX века, включая модернистские принципы знаменитого французского архитектора Ле Корбюзье. Посетителей ждет пространство «кривых зеркал» с инсталляциями и перформансами от культовых авторов Константина Звездочётова, Аминадава Каневского, Миши Ле Жень и других художников.
До 19 июля, Новая Голландия (Санкт-Петербург).
Фестивали.
12-й книжный фестиваль «Красная площадь», 0+
Главное литературное событие года возвращается в самое сердце столицы. Фестиваль вновь заполнит пространство от собора Василия Блаженного до Исторического музея книгами, превратив площадь в огромный интерактивный арт-кластер под открытым небом со свободным входом. Гостей ждут тематические площадки: от Главной сцены с концертами до зон художественной, детской литературы и нон-фикшена.
Здесь можно будет не только купить литературные новинки, но и активно включиться в фестивальную жизнь — поучаствовать в открытых дискуссиях со знаменитыми авторами, проверить знания в квизах, посетить лекции экспертов и прокачать навыки на творческих мастер-классах по каллиграфии и иллюстрации.
С 4 по 7 июня, Красная площадь.
Семейный фестиваль «Рейс НЕБО 365», 0+
Фото: пресс-служба фестиваля «Рейс НЕБО 365».
Гостей встретят пилот и бортпроводницы, а дети получат «бортовые журналы» с картой активностей. За прохождение различных станций можно будет собирать отметки и участвовать в праздничном розыгрыше. Маршрут рейса пройдет через научное и химическое шоу, DJ-зону, шоу мыльных пузырей, пиксельные сражения, семейный фиджитал-турнир, выступления спортсменов, мастер-классы.
6 июня, 14:00−19:00, спортивно-игровом комплексе НЕБО.