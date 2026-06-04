Оставили «След»: стали известны лучшие сериалы апреля

От спортивных драм и ностальгических возвращений до мрачного аниме и откровенных подростковых драм: «Медиалогия» опубликовала свежий Российский рейтинг сериалов. Аналитики определили самые популярные проекты апреля. В их числе и отечественные хиты вроде «Молодежки» и «Папиных дочек», и зарубежные антигеройские «Пацаны», и провокационная «Эйфория». Вместе с «Известиями» актеры, сценаристы, кинокритики разобрали, в чем секрет зрительского успеха у лидеров рейтинга.
«Молодежка», 1-е место.
Фото: Арт Пикчерс Вижн.
Жанр спортивной драмы умеет держать зрителя на крючке: здесь динамика и эмоции зашкаливают, а неверное решение может стоить победы и на арене, и за ее пределами. Премьера «Молодежки» состоялась в 2013 году, а с 2024-го историю продолжает «Новая смена», где уже новое поколение хоккеистов сталкивается с амбициями, конкуренцией и борьбой за место на льду.
Андрей Нестеренко, актер, исполнитель роли нападающего хоккейной команды «Акулы Политеха» Игоря Крепчука:
— Мне кажется, секрет «Молодежки» в том, что она не просто про хоккей, но и про возраст, когда ты впервые по-настоящему выбираешь себя: команду, мечту, любовь, ответственность. То есть там много человеческого — дружба, конкуренция, ошибки. А еще ставится вопрос о том, как в таких порой жестких условиях остаться человеком.
«Пацаны», 2-е место.
Фото: Amazon Studios.
Фантастический боевик Эрика Крипке, шоураннера «Сверхъестественного», сломал привычный образ супергероя. В его истории под видом благородных спасителей скрываются маньяки и психопаты. Им противостоят «Пацаны» — отряд мстителей, жаждущий сорвать с негодяев маски.
Макс Чкония, автор Telegram-канала «Макс и сериалы»:
— «Пацаны» изначально появились как ответ на усталость зрителя от классических супергеройских шоу. Это не только жесткая сатира на поп-культуру и политику, но, по сути, злая деконструкция жанра — сериал-перевертыш, в котором привычные спасители мира стали злодеями. С нюансами, но «Пацанам» удалось не растерять первоначальный эффект новизны и удерживать внимание зрителей из года в год. Да, с каждым сезоном критики становилось всё больше, но у сериала отличная фанатская база, поэтому интерес к франшизе вряд ли исчезнет после финала: сейчас самый ожидаемый проект из мира «Пацанов» — «Восход корпорации Vought», премьеру обещают в следующем году. «Пацаны» успели стать главным сериалом эпохи перенасыщения супергеройским контентом. Думаю, теперь нас ждет очередное переосмысление жанра.
«Магическая битва», 3-е место.
Фото: MAPPA.
Школьник Юдзи Итадори оказывается в эпицентре борьбы с опасными демонами, которые питаются людьми. На экране всё на максимуме: мрачная атмосфера, стремительные бои и герои, которым приходится делать трудный выбор, находясь на грани жизни и смерти. История стала мировым феноменом и в 2024 году попала в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное аниме.
Иван Афанасьев, кинокритик, писатель:
— К моменту выхода «Магической битвы» в России уже был достаточно внушительный аниме-фэндом, который вырос на сериалах «Наруто», «Блич», «Тетрадь Смерти», «Атака на титанов». Зрители были подготовлены к определенному набору клише: школа, некая команда, наставник, сверхспособности. «Магическая битва» взяла эту формулу и сделала ее более мрачной и жестокой. Есть ощущение, что российской аудитории неплохо заходят темные истории. У нас легко считывается сюжет про жестокий мир, коррумпированную систему, невозможность спасти всех. И в «Магической битве» этого довольно много: смерти, вины, выгорания. Но там есть юмор — и мы смеемся, пока всё рушится.
«Папины дочки», 4-е место.
Фото: Онлайн-кинотеатр START.
Премьера «Папиных дочек» — одного из самых высокорейтинговых отечественных проектов — состоялась почти 20 лет назад. С тех пор выросло поколение — и героев, и зрителей. В перезапуске история отца-одиночки повторяется в той же семье — Даша Васнецова сбегает от мужа Веника, оставив на его плечах четырех детей. Снимается уже шестой сезон новых «Папиных дочек», в котором принимают участие и актеры из оригинального состава.
Дарья Мельникова, актриса, исполнительница роли Жени Васнецовой:
— Знаете, я помню, когда мы с девочками были маленькими, к нам приходил сценарист Илья Полежайкин, в честь которого и назвали одного из героев, и мы всё время ему говорили: «Напишите парня для моей героини, а мне вот это напишите, пожалуйста». Так вот, он периодически нас одаривал такими сценарными сюрпризами. Сейчас тоже обсуждаются наши предложения и нередко принимаются. Теперь у меня совершенно другое ощущение моего персонажа, Женя ведь не главная героиня, как раньше. Я действительно проходила разные стадии отрицания, злости, торга, депрессии и принятия. Теперь отношусь к проекту как к сериалу для детской аудитории, в том числе и для моих детей.
«Универ», 5-е место.
Фото: Норм Продакшн.
Комедийный ситком о компании друзей из студенческой общаги сегодня вырос в большую франшизу, на счету которой спин-оффы и несколько продолжений. Премьера последнего состоялась в апреле — «Универ. 15 лет спустя». Он стал своего рода встречей выпускников — к ролям вернулись ключевые актеры франшизы, в том числе Мария Кожевникова в образе Аллочки.
Александр Мартынов, актер, исполнитель роли Валентина Будейко:
— В последнее время я всё чаще слышу от людей: «Ой, я вырос на вашем сериале». И я думаю, что «Универ» живет столько лет благодаря гениальной чуйке и интуиции авторов и продюсеров, которые когда-то поверили в этот проект, почувствовали время. Это удачно совпало с запросом молодой аудитории. «Универ» радует зрителя уже столько лет! Вместе с ним выросло целое поколение. Я рад быть частью этой истории. Для любого актера счастье, когда есть развитие персонажа. Это здорово, что авторы придумывают новые сезоны, где герои и, конечно, мой Валентин Будейко развиваются, решают уже взрослые семейные проблемы и вопросы карьерного роста. У моего персонажа раскрываются новые, неожиданные для всех черты.
«Очень странные дела», 6-е место.
Фото: 21 Laps Entertainment.
Действие сериала происходит в вымышленном провинциальном городке Хоукинг в 1983 году. Подростки, живущие в американской глуши, сталкиваются с параллельным измерением — Изнанкой, обитатели которого хотят разрушить их привычный мир.
Андрей Золотарев, сценарист:
— «Очень странные дела» — абсолютно уникальный кейс, потому что раньше многие продюсеры ошибочно думали, что аудитория приходит на свой возраст. Например, если мы делаем кино про детей, то придут дети, если про взрослых — взрослые. «Очень странные дела» — классный пример, который разрушает эту идею. Конечно, это история о наивных детях. Но сам жанр — почти хоррорный, триллерный, пугающий. Там есть явленное зло, и это вполне взрослая история. Разница между героем и аудиторией позволяет считать «Очень странные дела» прорывом в индустрии. И плюс — там очень много ностальгии, которая становится хорошим движком — сочетание классного сценария, незаурядного сюжета и этого чувства. По сути, это немного Кинг, который тоже любит детские пугающие истории.
«Эйфория», 7-е место.
Фото: A24.
Третий сезон «Эйфории» поклонники ждали четыре года. В финале герои повзрослели, а ставки стали выше. Ру всё еще борется с зависимостью, но теперь оказывается втянута в глобальную преступную сеть. Нейт играет в бизнесмена, но переходит дорогу серьезным ребятам. Мэдди по вине Кэсси попадает во власть огромного типа, который не из тех, кто слышит слово «нет».
Сергей Сычев, кинокритик:
— Третий сезон «Эйфории» — явление знаковое. Слишком долго пришлось ждать — актеры, которых прежде в первую очередь связывали с сериалом (Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди), за это время прошли большой путь, стали мегазвездами и теперь ассоциируются уже с совсем другими ролями. И, вероятно, сами устали от шоу, которое стало для них таким трамплином. Однако это не помешало третьему сезону сохранить всё лучшее от двух первых, хотя большой вопрос, насколько ему удалось сберечь свой нерв: он стал, с одной стороны, жестче, с другой — несколько растратил радикальность на грани фола, которая отличала первые сезоны. Тем не менее сериал остался очень остроумным, хулиганским, злым, чего стоит только его пролог с преодолением стены на границе с Мексикой: это внятная политическая сатира, которая, конечно, прочитана не только американской аудиторией. Очень жаль, что четвертого сезона не будет. «Эйфория» останется в истории поп-культуры как сериал с идеальными драматургией, кастингом и социальным звучанием. И, конечно, практически нигде за последнее десятилетие вопрос «Легко ли быть молодым?» не ставился так остро.
«След», 8-е место.
Фото: DokuDrama Company.
Сериал о выдуманной команде ФЭС (Федеральная экспертная спецслужба), которая расследует запутанные преступления, стабильно в числе самых популярных в Российском рейтинге сериалов. За многие годы на экране он не потерял динамики и напряжения, а наоборот — приобрел, о чем свидетельствует не только место в топе, но и доверие зрителей.
Ольга Копосова, актриса, исполнительница роли руководителя ФЭС Галины Рогозиной:
— Удивительно: некоторые люди говорят — «Я смотрю “След”, и он меня успокаивает» (смеется). Хотя, казалось бы, на экране такая динамика — страшные убийства и другие преступления, задержания и допросы с пристрастием. Но, наверное, дело в том, что наши герои — надежные. В мире много зла, а мы каждый раз приходим и обязательно всё раскрываем. Все понимают, что это художественный вымысел. Но задача недокументального кино — давать людям надежду и радость, чтобы после просмотра человеку хотелось сделать что-то хорошее: перевести старушку через дорогу или даже совершить маленький подвиг. В этом и есть сила искусства.
«Черное солнце», 9-е место.
Фото: Кинокомпания «Драйв».
Сюжет разворачивается вокруг серии убийств женщин. За расследование преступлений берутся принципиальный следователь Игорь Жук и своенравный оперативник Евгений Чагин — харизматичный дуэт Юрия Чурсина и Максима Стоянова. А ключом к делу становится загадочная Габи.
Виктория Корлякова, актриса, исполнительница роли Габриэлы Унгурняну:
— Я думаю, что сериал попал в зрителей и стал пользоваться спросом из-за узнаваемости персонажей, которые там представлены. Такие люди действительно есть. Они работают в службах. А также в сериале очень хорошо простроены актерские сцены, за которыми интересно наблюдать. Это была тщательная подготовка режиссера и артистов.
«Высшая мера», 10-е место.
Фото: СВ Студия.
Сериал вдохновлен реальными событиями и повествует о неуловимом маньяке, который манипулирует полицией. Ему противостоит бескомпромиссный следователь, готовый идти до конца.
Игорь Ливанов, актер, исполнитель роли главврача психиатрической больницы:
— Это интересный сценарий, который основан на документах. Замечательная подборка актеров. Всё очень качественно, что нашему разбирающемуся и уважаемому зрителю понравилось. Я таких ролей практически не играю. Это был второй отрицательный персонаж, которого я как актер, которому интересно открывать всё новое и новое, с удовольствием играл.