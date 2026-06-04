Оставили «След»: стали известны лучшие сериалы апреля

— Третий сезон «Эйфории» — явление знаковое. Слишком долго пришлось ждать — актеры, которых прежде в первую очередь связывали с сериалом (Зендея, Сидни Суини, Джейкоб Элорди), за это время прошли большой путь, стали мегазвездами и теперь ассоциируются уже с совсем другими ролями. И, вероятно, сами устали от шоу, которое стало для них таким трамплином. Однако это не помешало третьему сезону сохранить всё лучшее от двух первых, хотя большой вопрос, насколько ему удалось сберечь свой нерв: он стал, с одной стороны, жестче, с другой — несколько растратил радикальность на грани фола, которая отличала первые сезоны. Тем не менее сериал остался очень остроумным, хулиганским, злым, чего стоит только его пролог с преодолением стены на границе с Мексикой: это внятная политическая сатира, которая, конечно, прочитана не только американской аудиторией. Очень жаль, что четвертого сезона не будет. «Эйфория» останется в истории поп-культуры как сериал с идеальными драматургией, кастингом и социальным звучанием. И, конечно, практически нигде за последнее десятилетие вопрос «Легко ли быть молодым?» не ставился так остро.