Календарь на 4 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Праведный Иаков Боровичский — особо почитаемый святой, прославившийся множеством посмертных чудес и исцелений. Самое известное прославление произошло около 1540 года. К селению Боровичи по реке Мсте приплыла льдина с открытым дубовым гробом, в котором покоилось тело юноши. Местные жители трижды отталкивали льдину от берега, но она упорно возвращалась. Тогда старейшинам во сне явился сам юноша и сказал: «Я такой же христианин, как и вы. Мое имя Иаков, я получил имя в честь святого Иакова, брата Господня». После этого мощи поместили в часовне, а в 1544 году перенесли в местный монастырь. В 1657 году часть мощей по распоряжению патриарха Никона перевезли в Иверский монастырь на Валдае. Считается, что припадающие к святыне получают облегчение от недугов.