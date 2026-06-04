В Анголе обнаружен новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Исследователи работали на высокогорном плато Лисима. Этот район объединяет болота, луга и леса. При этом он остаётся малоизученным из-за сложного рельефа и последствий многолетней гражданской войны. Экспедиция Cassai Life Atlas прошла в феврале. Её организовали специалисты проекта Wilderness Project. Учёные изучали местную фауну и нашли несколько видов, которые, вероятно, раньше не описывали в научных работах.
Среди главных находок оказался увенчанный паук-бокоход. Под ультрафиолетовым излучением он даёт синее свечение. Причину этой особенности специалисты пока не установили.
Также учёные нашли паука-кругопряда из рода Eresus. Он похож на ядовитую разновидность божьей коровки. Такая мимикрия может защищать его от хищников. Ещё одной находкой стал бронированный сверчок. Специалисты допускают, что он, как и его родственники, может выделять гемолимфу для защиты. Такой механизм помогает отпугивать нападающих.
Всего участники экспедиции нашли восемь возможных новых видов стрекоз и столько же видов мотыльков. Кроме того, они обнаружили три новых вида кузнечиков и близких к ним насекомых. Тейлор отметил, что публикация научных результатов может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.
Ранее сообщалось, что в центральной части России из-за изменения климата растёт число видов насекомых. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин заявил, что в будущем в Подмосковье может прижиться каракурт из семейства чёрных вдов. Пока климат региона остаётся для него не самым подходящим, однако в долгосрочной перспективе условия могут измениться. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять-семь лет в области может появиться боливария короткокрылая — вид богомола, который уже встречается в Воронежской и Тамбовской областях. Также к 2030-м годам из южных регионов могут прийти фаланги, а южная аргиопа уже вытесняет местных пауков-крестовиков.
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