В Анголе обнаружен новый вид пауков, светящихся под ультрафиолетом

Ранее сообщалось, что в центральной части России из-за изменения климата растёт число видов насекомых. Исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы в Московской области Ярослав Вольпин заявил, что в будущем в Подмосковье может прижиться каракурт из семейства чёрных вдов. Пока климат региона остаётся для него не самым подходящим, однако в долгосрочной перспективе условия могут измениться. По прогнозам специалистов, в ближайшие пять-семь лет в области может появиться боливария короткокрылая — вид богомола, который уже встречается в Воронежской и Тамбовской областях. Также к 2030-м годам из южных регионов могут прийти фаланги, а южная аргиопа уже вытесняет местных пауков-крестовиков.