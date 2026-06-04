Определились все полуфиналисты Roland Garros в мужском одиночном разряде

ПАРИЖ, 4 июня. /ТАСС/. Итальянец Маттео Арнальди стал последним полуфиналистом Открытого чемпионата Франции по теннису после отказа своего соотечественника Маттео Берреттини от продолжения борьбы по ходу четвертьфинального матча. Турнир проходит в Париже.
Игра завершилась при счете 7:5, 6:2 в пользу Арнальди, который занимает 104-е место в мировом рейтинге. В полуфинале он сыграет с другим итальянцем Флавио Коболли (10-й номер посева). В другом полуфинале представитель Германии Александр Зверев (2) встретится с чехом Якубом Меншиком (26).
Открытый чемпионат Франции — второй турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проводятся на грунтовом покрытии. Турнир завершится 7 июня, его призовой фонд составляет более €61,7 млн. Действующий чемпион в мужском разряде испанец Карлос Алькарас снялся с турнира из-за травмы, обладательница трофея у женщин американка Коко Гауфф завершила участие в третьем круге.