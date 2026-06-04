Определились все полуфиналисты Roland Garros в мужском одиночном разряде

Игра завершилась при счете 7:5, 6:2 в пользу Арнальди, который занимает 104-е место в мировом рейтинге. В полуфинале он сыграет с другим итальянцем Флавио Коболли (10-й номер посева). В другом полуфинале представитель Германии Александр Зверев (2) встретится с чехом Якубом Меншиком (26).