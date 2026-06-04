В России пройдет самый массовый ЕГЭ

Русский язык — один из двух обязательных предметов для получения аттестата о среднем общем образовании. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для аттестата с отличием — не менее 70 баллов. Результаты ЕГЭ по русскому языку также требуются при поступлении в вузы на любые направления. Минимальный порог, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной балл, составляет 36 баллов.