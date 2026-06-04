Стало известно, что Карпович вышла замуж за мужчину на 11 лет моложе ее

Стало известно, что актриса Мирослава Карпович вышла замуж за Евгения Рагулина, который на 11 лет моложе ее. Об этом в среду, 3 июня, сообщил Telegram-канал «Светский хроник».
— Мужчина родом из Молдовы, жил в Тюмени. В Москве живет давно, пару лет назад работал в фитнес-клубе. С Карпович они вместе минимум год, — сказано в посте.
Сейчас супруги в Париже, а потом полетят на острова в свадебное путешествие.
Супруг актрисы Мирославы Карпович, Евгений, разместил в соцсети их совместное фото из Парижа. На снимке виден округлившийся живот артистки.
1 июня Мирослава Карпович вышла замуж. Свадебная церемония прошла в узком кругу близких, а личность супруга она предпочла не раскрывать, сообщив лишь, что он не артист. Для регистрации брака актриса выбрала платье-трансформер от бренда LN Family стоимостью 29 800 рублей.
Еще в апреле в соцсетях Карпович писала, что станет супругой коллеги по сцене Евгения Банифатова. Звезда «Папиных дочек» долгое время не афишировала личную жизнь, но неожиданно для фанатов якобы намекнула на скорую свадьбу.