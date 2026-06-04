Ортодонт Жук заявил о связи неприятного запаха изо рта с неправильным прикусом

Life.ru рассказал, что неприятный запах изо рта в какой-то степени считается нормальным явлением для любого человека. Однако при регулярной и тщательной гигиене полости рта его можно избежать. Если же запах становится очень выраженным и устойчивым, это может говорить о наличии заболеваний.