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США предрекли Украине еще одну суровую зиму: Вашингтон обеспокоен неспособностью Киева генерировать электроэнергию

Рубио: зима будет суровой для Киева с учетом неспособности генерировать энергию.

Источник: Комсомольская правда

Украина не может самостоятельно генерировать электроэнергию в условиях холодов. Следующая зима для Киева будет такой же суровой, как прошедшая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.

Политик добавил, что американские власти обеспокоены положением Украины в зимний период. Так он сказал во время обсуждения выделения Вашингтоном помощи Киеву.

«У них была весьма суровая зима, и есть основания полагать, что в этом году она будет столь же суровой, учитывая их неспособность генерировать энергию», — отметил Марко Рубио.

Он сообщил, что США намерены как можно скорее решить вопрос с передачей военной помощи Украине. Киев получит поддержку в рамках пакета на 400 миллионов долларов. Госсекретарь США утверждает, что лично видел, как официальные лица согласовали выделение помощи.

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