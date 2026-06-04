США предрекли Украине еще одну суровую зиму: Вашингтон обеспокоен неспособностью Киева генерировать электроэнергию

Украина не может самостоятельно генерировать электроэнергию в условиях холодов. Следующая зима для Киева будет такой же суровой, как прошедшая. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса.