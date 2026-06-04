Работники смогут получить повышенные отпускные. Как это сделать

— Если есть возможность выбора, отпуск в месяцы с большим числом рабочих дней тоже обычно выгоднее. При этом важно помнить: праздничные дни увеличивают продолжительность отдыха, но не входят в число оплачиваемых дней отпуска отдельно. А вот периоды длительного больничного или декрета могут уменьшить базу для расчёта, поэтому здесь лучше заранее оценить, не «проседает» ли средний заработок, — пояснила Людмила Андронаки.