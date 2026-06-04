Расклад на инвестиции

По сведениям агентства, корма для животных наряду с детским питанием традиционно входят в одну из самых устойчивых категорий на FMCG-рынке (Fast Moving Consumer Goods, товары повседневного потребления.— «Ъ-Черноземье»), так как считается, что потребители в последнюю очередь будут экономить на питомцах и детях, даже если самим придется урезать расходы. При этом российский рынок далек от насыщения: распространенность кормления домашних животных именно кормами все еще гораздо ниже, чем в развитых странах. Проектный объем производства — 22,3 тыс. т в год. Количество рабочих мест — 87.