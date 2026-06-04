ТАСС: ВС России ударили по объектам ВСУ благодаря информации с телефона наемника

— Его отличительной особенностью было право свободного перемещения по Украине, что ему обеспечивал спецпропуск, выданный нацгвардией. С высокой долей вероятности, его тело сейчас лежит где-то в лесу около села Избицкого Волчанского района Харьковской области. Скорее всего, он уже пополнил длинные списки пропавших без вести в ВСУ, — отметил собеседник агентства.