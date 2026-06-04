ВС России нанесли огневое поражение объектам противника, получив их координаты с мобильного телефона испанского наемника. Об этом в среду, 3 июня, сообщили в российских силовых структурах.
— Колумбийский наемник Уильям-Андрес Гальего Ороско передал в распоряжение российских военных мобильный телефон испанского наемника Переса Родригеса с позывным «Шакал». Гаджет оказался кладезю полезной информации: позиции бойцов ВСУ в Харьковской области, объекты нацгвардии в областном центре, имена и контактные данные офицеров ГУР и СБУ. После обработки и доразведки полученных сведений по объектам противника было нанесено огневое поражение, — цитирует собеседника ТАСС.
Уточняется, что Родригес — экс-военнослужащий морской пехоты, с 2024 года участвовал в боевых действиях на Украине, проведя большую часть времени в тыловых подразделениях. Отмечается, что он длительное время жил в Харькове, где вел аморальный образ жизни.
— Его отличительной особенностью было право свободного перемещения по Украине, что ему обеспечивал спецпропуск, выданный нацгвардией. С высокой долей вероятности, его тело сейчас лежит где-то в лесу около села Избицкого Волчанского района Харьковской области. Скорее всего, он уже пополнил длинные списки пропавших без вести в ВСУ, — отметил собеседник агентства.
1 июня в Министерстве обороны РФ сообщили, что бойцы Вооруженных сил России зачистили от вражеских формирований населенный пункт Тихоновка в Донецкой Народной Республике.