Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Руководство ЕС обсудит принятие Украины и Молдавии в Евросоюз: когда начнутся переговоры

Совет ЕС готовится открыть переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Источник: Комсомольская правда

Брюссель официально откроет первый кластер переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Подготовка к заседанию уже ведется. Совет ЕС намерен запустить переговоры в ближайшее время. Так сообщило Кипрское председательство Совета в соцсети X.

Кроме того, на переговорах будут обсуждать возможное вступление в ЕС Молдавии. Председательство заявило, что в ближайшие дни проведет работу над завершением всех дискуссий в Совете об открытии данных переговоров.

«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии», — говорится в сообщении.

Как пишет газета Politico, Киев и Кишенев намерены начать диалог о членстве в ЕС уже в этом месяце. Открытие первого переговорного кластера может произойти на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше