Руководство ЕС обсудит принятие Украины и Молдавии в Евросоюз: когда начнутся переговоры

Кроме того, на переговорах будут обсуждать возможное вступление в ЕС Молдавии. Председательство заявило, что в ближайшие дни проведет работу над завершением всех дискуссий в Совете об открытии данных переговоров.
«Кипрское председательство сегодня инициировало подготовку к официальному открытию первого кластера переговоров о вступлении Украины и Молдавии», — говорится в сообщении.
Как пишет газета Politico, Киев и Кишенев намерены начать диалог о членстве в ЕС уже в этом месяце. Открытие первого переговорного кластера может произойти на межправительственной конференции в Люксембурге 15 июня.
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