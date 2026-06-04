Российских туристов предупредили о риске заражения лихорадкой денге в Европе

Как писал сайт KP.RU, Роспотребнадзор на постоянной основе ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в России и за рубежом, распространение лихорадки денге в стране исключено. В ведомстве лихорадка денге — это вирусное заболевание, которое чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна.