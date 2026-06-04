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Россиянин выиграл 8,5 миллиона рублей, поставив на победу Бельгии над Хорватией

Клиент букмекерской компании из России поставил около 3,2 миллиона рублей на победу футбольной сборной Бельгии над Хорватией в товарищеском матче. Об этом сообщило в среду, 3 июня, издание Betonmobile.

Клиент букмекерской компании из России поставил около 3,2 миллиона рублей на победу футбольной сборной Бельгии над Хорватией в товарищеском матче. Об этом сообщило в среду, 3 июня, издание Betonmobile.

Матч прошел во вторник, 2 июня, в Риеке. Коэффициент на победу гостей составлял 2,65. Бельгийцы забили в ворота соперника два безответных мяча.

Ставка мужчины сыграла. Его общий выигрыш превысил 8,5 миллиона рублей, уточняется в статье.

27 мая сообщалось, что житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро — это крупнейшая в истории страны сумма выигрыша. По билету лотереи, который был куплен в Чехии, его обладателю положено 2,911 миллиарда крон. Предыдущий рекорд по стране был зафиксирован в мае 2015 года — тогда житель выиграл 2,47 миллиарда крон (примерно 100 миллионов евро — прим. «ВМ»).

До этого житель Ярославля Александр Голованов поехал в магазин за отверткой и по пути выиграл 2,5 миллиона рублей с помощью моментальной лотереи. Он неоднократно участвовал в лотереях, но счастливый билет купил случайно.