Россиянин выиграл 8,5 миллиона рублей, поставив на победу Бельгии над Хорватией

27 мая сообщалось, что житель Чехии выиграл в лотерею 120 миллионов евро — это крупнейшая в истории страны сумма выигрыша. По билету лотереи, который был куплен в Чехии, его обладателю положено 2,911 миллиарда крон. Предыдущий рекорд по стране был зафиксирован в мае 2015 года — тогда житель выиграл 2,47 миллиарда крон (примерно 100 миллионов евро — прим. «ВМ»).