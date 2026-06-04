Избирательное уничтожение: Скворцова объяснила, как действует персонализированная вакцина от рака

«Именно потому что фактически мы определяем маркёры на мембранах опухолевых клеток (они и есть антигены), невозможно ошибиться. Мы вводим эти пептиды, и иммунная система, считывая их, убивает те клетки, где на мембранах точно такие же пептиды», — сказала Скворцова в интервью RT на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).