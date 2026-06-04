В МИД РФ заявили о готовности Москвы продолжить переговоры с США по Украине: как сейчас проводят контакты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущие контакты по ситуации на Украине. По ее данным, переговоры с США продолжаются. Дипломат уведомила, что работают также посольства двух стран, но «усеченно и ограниченно». При этом РФ готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже. Так Мария Захарова сказала в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.