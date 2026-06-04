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В МИД РФ заявили о готовности Москвы продолжить переговоры с США по Украине: как сейчас проводят контакты

Захарова: Россия готова продолжать переговоры, начатые в Анкоридже.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала текущие контакты по ситуации на Украине. По ее данным, переговоры с США продолжаются. Дипломат уведомила, что работают также посольства двух стран, но «усеченно и ограниченно». При этом РФ готова продолжать переговоры с США, начатые в Анкоридже. Так Мария Захарова сказала в диалоге с ТАСС на полях ПМЭФ.

Дипломат отметила, что сейчас Вашингтон вовлечен в ситуацию вокруг Ирана. Поэтому контакты по Украине стали реже.

«Никто не отказывался [от переговоров] ни с нашей стороны, ни с их стороны», — заявила Мария Захарова.

Как признал госсек США Марко Рубио, Вашингтон нельзя считать беспристрастным посредником в урегулировании украинского конфликта. Он напомнил, что Штаты все еще продолжают поставлять вооружение Киеву. Вашингтон также оказывает санкционное давление на Москву.

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