Синоптик рассказал, какой будет погода в центральной России до конца июня

По словам специалиста, примерно в середине декады может похолодать, температура опустится ниже +20 градусов. При этом в начале июля ожидается погода с температурами под +25 — +30 градусов. В июне и начале июля в Центральной части страны осадки будут носить умеренный характер, обычный для этого периода, подчеркнул Ильин.