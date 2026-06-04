4 июня в календаре: день любителей лета и славянский праздник «Ярило Мокрый»

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.
Василиск.
Этот день в народе посвящали Василиску — так называлось мифическое существо с головой петуха, туловищем и глазами жабы и хвостом змеи; иногда его изображали и в виде дракона. В Средние века таких животных считали реально существующими; говорили, что они обладают ядовитыми клыками и когтями и, более того, способны убивать одним лишь взглядом.
Говорили, что Василиск в этот день вылупляется из яйца, которое 15 января снес семилетний петух, и которое высидела жаба. Узнать такое яйцо, если оно вдруг появится в курятнике, легко: оно идеальной шарообразной формы и покрыто не скорлупой, а чешуйчатой кожей. Впрочем, люди перестраховывались и накануне предполагаемого рождения монстра все найденные яйца варили вкрутую.
В день Василиска старались не заниматься никакими делами — ни в поле, ни в огороде. Говорили, что из всего посаженного в этот день уродятся лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали — страшный день пережидали, чтоб поля не засорились, васильки не уродились».
У девушек на Василиска был свой обычай. Они плели венки из березовых веточек и бросали в реку: если венок вдруг тонул — это предвещало несчастье. Существовали и особые приметы на урожай. Так, массовое появление оводов в этот день сулило, что вырастет много огурцов. Плодородный год обещали и сильные росы.
События.
1705 год — Петр I разрешил Никите Демидову строить новые металлургические заводы на Урале.
1800 год — завершилось строительство Белого дома в Вашингтоне.
1856 год — купцом Павлом Третьяковым основана Третьяковская галерея.
1897 год — в Петербурге начато строительство крейсера «Аврора».
1922 год — вышел первый номер журнала «Крокодил» (18+).
1940 год — в Москве открылся стадион «Динамо».
1946 год — в СССР началось следствие по «Трофейному делу».
1962 год — впервые вышел на киноэкраны сатирический киножурнал «Фитиль» (16+).
1970 год — Тонга получило независимость от Британии.
1972 год — поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать.
1977 год — опубликован проект Конституции СССР для всенародного обсуждения.
1988 год — взрыв на станции Арзамас Горьковской железной дороги во время подхода грузового поезда, погиб 91 человек, в том числе 17 детей, 1500 человек пострадали.
1999 год — обнаружен компьютерный вирус «Worm.ExploreZip», заразивший несколько тысяч компьютеров по всему миру.
2010 год — состоялся первый запуск ракеты-носителя «Фэлкон-9» с мыса Канаверал.
В этот день родились.
Франсуа Кенэ (1694 — 1774 г.), французский экономист.
Алексей Ермолов (1777 — 1861 г.), русский военачальник и государственный деятель.
Михаил Бестужев-Рюмин (1801 — 1826 г.), русский офицер, декабрист.
Аполлон Майков (1821 — 1897 г.), русский поэт, член-корреспондент Петербургской Академии наук.
Евгений Мравинский (1903 — 1988 г.), советский дирижер, Народный артист СССР.
Виктор Тихонов (1930 — 2014 г.), советский хоккеист и хоккейный тренер, трехкратный олимпийский чемпион.
Анджелина Джоли (1975 г.), американская актриса, режиссер, фотомодель, общественный деятель.
Народные приметы.
Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко-синим светом — к дождю. Солнце светит днем сквозь облака — к скорому дождю. Сильные росы в этот день — к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. Массовое появление пауков и оводов в этот день — к урожаю огурцов. Если в июне ночи будут темные, то можно ожидать изобилия плодов и диких ягод. Соловей поет всю ночь — на погожий день. Сильные росы — на хороший урожай. Развивают берёзки, бросают венки в воду; если тонет венок — к несчастью, плавает — к добру. С утра на листьях канн появились капельки воды (не роса) — днем будет дождь. С вечера угли в костре тлеют тускло — к хорошей погоде. Вечером лягушки квакают громко и с приятной трелью — к вёдру. Северный ветер дождь разгонит. Большая роса и сильный туман сегодня предвещают плодородный год. Птицы весело щебечут — погода будет хорошая. Засилье оводов и пауков — огурцы уродятся. Черные круги вокруг звезд — жди ненастья. Было принято собирать васильки. Этот цветок в народном сознании напрямую был связан с василиском. Васильковый цвет считался бездонным и завораживающим. Бросали в воду венки из ветвей березы. Если венок тонул — быть несчастью, плавал — добрый знак.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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