4 июня в календаре: день любителей лета и славянский праздник «Ярило Мокрый»

Звезды светят тускло, мерцают красноватым или ярко-синим светом — к дождю. Солнце светит днем сквозь облака — к скорому дождю. Сильные росы в этот день — к плодородию, а частые туманы обещают урожай грибов. Массовое появление пауков и оводов в этот день — к урожаю огурцов. Если в июне ночи будут темные, то можно ожидать изобилия плодов и диких ягод. Соловей поет всю ночь — на погожий день. Сильные росы — на хороший урожай. Развивают берёзки, бросают венки в воду; если тонет венок — к несчастью, плавает — к добру. С утра на листьях канн появились капельки воды (не роса) — днем будет дождь. С вечера угли в костре тлеют тускло — к хорошей погоде. Вечером лягушки квакают громко и с приятной трелью — к вёдру. Северный ветер дождь разгонит. Большая роса и сильный туман сегодня предвещают плодородный год. Птицы весело щебечут — погода будет хорошая. Засилье оводов и пауков — огурцы уродятся. Черные круги вокруг звезд — жди ненастья. Было принято собирать васильки. Этот цветок в народном сознании напрямую был связан с василиском. Васильковый цвет считался бездонным и завораживающим. Бросали в воду венки из ветвей березы. Если венок тонул — быть несчастью, плавал — добрый знак.