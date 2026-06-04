Грыжи, перелом ныряльщика и пневмоторакс: Травматолог рассказала, чем опасен сапборд

Чаще всего травмы происходят не из-за экстремальности этого вида спорта, а из-за переоценки своих возможностей, отсутствия разминки, недостатка опыта или банального несоблюдения техники безопасности. Конечно, новички травмируются чаще. Во время неудачного падения можно подвернуть стопу и получить растяжение связок голеностопного сустава. В более серьёзных случаях возможны даже переломы лодыжек. Также нередко страдает коленный сустав: от банальной перегрузки и болевого синдрома до повреждения менисков или разрывов боковых и крестообразных связок.