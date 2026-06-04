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Брухунова опубликовала домашнее фото с сыном и дочерью от Петросяна

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в соцсети домашний снимок с сыном и дочерью.

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в соцсети домашний снимок с сыном и дочерью.

Она сняла момент, как шестилетний Ваган играл с двухлетней сестрой Матильдой на ковре. Дети на фото смотрят друг на друга и улыбаются.

В мае Татьяна Брухунова уехала в Санкт-Петербург. Она периодически приезжает в Северную столицу, где у их семьи есть квартира в центре города. Жена артиста взяла с собой в поездку дочь Матильду. Блогер сняла девочку сидящей на подоконнике с видом на Петербург.

Недавно Татьяна Брухунова попала в неприятную ситуацию во время посещения театра. О подробностях истории она рассказала в личном блоге. Как сообщила Брухунова, она пришла в театр и поругалась с соседкой, которая «завалилась» на ее подлокотник.

В конце апреля актриса Юлия Снигирь опубликовала в соцсети фото 10-летнего сына Федора, которого она родила от коллеги Евгения Цыганова. Звездный наследник в марте отпраздновал день рождения.