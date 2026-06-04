Брухунова опубликовала домашнее фото с сыном и дочерью от Петросяна

В мае Татьяна Брухунова уехала в Санкт-Петербург. Она периодически приезжает в Северную столицу, где у их семьи есть квартира в центре города. Жена артиста взяла с собой в поездку дочь Матильду. Блогер сняла девочку сидящей на подоконнике с видом на Петербург.