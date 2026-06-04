Кубинцы больше не смогут использовать карты Visa и Mastercard: банки прекращают сотрудничать с островом

Как отмечается, от обрабатывающего транзакции на Кубе с использованием Visa и Mastercard банка поступило сообщение о прекращении сотрудничества с государственной корпорацией Fincimex. После вступления решения в силу исполнение соглашений с кубинской организацией становится незаконным.
«Иностранные банки приостанавливают операции на Кубе с использованием карт Visa и Mastercard с 6 июня», — уведомил портал.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала попытки США «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы циничным воплощением доктрины Монро. Она подчеркнула, что Вашингтон не снижает давление на государство.
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