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Кубинцы больше не смогут использовать карты Visa и Mastercard: банки прекращают сотрудничать с островом

Банки на Кубе прекратят операции с картами Visa и Mastercard с 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

На Кубе иностранные банки прекратят операции с использованием карт систем Visa и Mastercard. Такое решение связано с санкциями США в отношении островного государства. Жители Кубы не смогут использовать карты Visa и Mastercard с 6 июня, пишет портал Cubadebate.

Как отмечается, от обрабатывающего транзакции на Кубе с использованием Visa и Mastercard банка поступило сообщение о прекращении сотрудничества с государственной корпорацией Fincimex. После вступления решения в силу исполнение соглашений с кубинской организацией становится незаконным.

«Иностранные банки приостанавливают операции на Кубе с использованием карт Visa и Mastercard с 6 июня», — уведомил портал.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее назвала попытки США «затянуть санкционную петлю» вокруг Кубы циничным воплощением доктрины Монро. Она подчеркнула, что Вашингтон не снижает давление на государство.

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