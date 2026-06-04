В России растёт тренд на готовую еду

«Потребители, к счастью или к сожалению, постепенно отказываются от приготовления еды дома. Но в цифрах сейчас это выглядит действительно как новый серьезный тренд. 44% российских потребителей говорят о том, что еженедельно, как минимум один раз в неделю, приобретают тот или иной продукт так называемой индустрии готовой еды», — рассказал он.