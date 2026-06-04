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В России растёт тренд на готовую еду

Протасов сообщил, что 44% потребителей минимум один раз в неделю заказывают такое блюдо.

Источник: AmurMedia

В России растет тренд на готовую еду, 44% потребителей минимум один раз в неделю заказывают такое блюдо. Об этом рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов в студии «Известий» (18+) в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Потребители, к счастью или к сожалению, постепенно отказываются от приготовления еды дома. Но в цифрах сейчас это выглядит действительно как новый серьезный тренд. 44% российских потребителей говорят о том, что еженедельно, как минимум один раз в неделю, приобретают тот или иной продукт так называемой индустрии готовой еды», — рассказал он.

Протасов отметил, что еще несколько лет назад такого спроса не было. При этом он указал на сохраняющийся запрос на здоровый образ жизни. По его словам, 84% граждан заявляют о стремлении правильно питаться.

«Мы можем гордиться той цифрой, которую озвучивают потребители, потому что 84% наших граждан говорят, что они стремятся к здоровому образу жизни», — указал глава Роскачества.