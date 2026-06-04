В шести сёлах Хабаровского края улучшили качество мобильной связи

В Хабаровском крае в рамках президентского нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» провели масштабную модернизацию телеком-оборудования. Теперь в шести сёлах региона, а также в Комсомольске-на-Амуре мобильная связь работает стабильно, а интернет — быстро, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Работы по оптимизации радиочастот выполнили в селах Большая Картель, Пивань, Анастасьевка, Могилёвка, в рабочем посёлке Хор и в посёлке Обор. В пресс-службе правительства Хабаровского края отметили, что сотовой связью в данных населенных пунктах пользоваться стало комфортнее. В связи с этим оператор зафиксировал рост продолжительности телефонных разговоров в 2026 году на 25%.
— Сегодня людям в небольших населённых пунктах нужен быстрый интернет и качественная связь для звонков. Это позволяет им в удобном формате обмениваться данными, а в случае необходимости оперативно обратиться за помощью, — сказал директор МегаФона в Хабаровском крае Илья Челышев.
Работы по реконструкции телеком-сети провели и в Комсомольске-на-Амуре. В частности, на улице Вокзальной установили новую базовую станцию, поддерживающую стандарт LTE. Кроме того, в ключевом транспортном узле города модернизировали оборудование примерно на 30 базовых станциях.
— Операторы связи ведут постоянную работу по мониторингу загруженности собственных сетей и принимают меры по улучшению качества сигнала. Такие решения повышают доступность цифровых услуг для жителей и одновременно поддерживают экономику, — добавили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о модернизации мобильной сети в Амурском районе Хабаровского края. У жителей нанайского села Джуен появился высокоскоростной интернет четвертого поколения.