Конгрессмены пытаются помешать планам Трампа по Ирану: принят документ об ограничении полномочий

Конгрессмены в США провели голосование по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану. Палата представителей приняла документ. Его поддержали, в том числе, несколько республиканцев, сообщает Axios.
Как пишет портал, резолюцию поддержали 215 конгрессменов. Автор материала назвал голосование символическим. Конгрессмены и ранее пытались ограничить полномочия Дональда Трампа в ситуации с Ираном.
«Законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него вето», — отметил портал.
Глава Белого дома тем временем заявил об «очень успешном» ходе переговоров с Ираном. Он считает, что заключение мирной сделки возможно в эти выходные. Однако, по словам президента США, пока ничего невозможно утверждать.