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Конгрессмены пытаются помешать планам Трампа по Ирану: принят документ об ограничении полномочий

Палата представителей приняла ограничивающий полномочия Трампа по Ирану документ.

Источник: Комсомольская правда

Конгрессмены в США провели голосование по резолюции об ограничении полномочий американского лидера Дональда Трампа по Ирану. Палата представителей приняла документ. Его поддержали, в том числе, несколько республиканцев, сообщает Axios.

Как пишет портал, резолюцию поддержали 215 конгрессменов. Автор материала назвал голосование символическим. Конгрессмены и ранее пытались ограничить полномочия Дональда Трампа в ситуации с Ираном.

«Законопроект еще должен пройти через контролируемый республиканцами Сенат, и даже тогда Трамп может просто наложить на него вето», — отметил портал.

Глава Белого дома тем временем заявил об «очень успешном» ходе переговоров с Ираном. Он считает, что заключение мирной сделки возможно в эти выходные. Однако, по словам президента США, пока ничего невозможно утверждать.

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