После первичной обработки и дополнительной проверки были выделены координаты размещения подразделений в регионе. Эти сведения использовались для последующего огневого поражения. Сам Перес Родригес, согласно источнику, является бывшим морским пехотинцем и с 2024 года находился на территории Украины, где он участвовал в боевых действиях преимущественно вне линии фронта.